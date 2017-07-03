В Швеции отменили крупнейший музыкальный фестиваль из-за заявлений о домогательствах

Лагерь на фестивале
 

Лагерь на фестивале. Фото: REUTERS/Scanpix

В Швеции отменили крупнейший музыкальный фестиваль Bravalla-2018, сообщает «Би-би-си». Такое решение принято из-за заявлений о сексуальных домогательствах во время мероприятия в 2017 году.

На фестивале в Норрчёпинге выступали, в частности, группы System of a Down, Linkin Park и The Killers.

Как заявила местная полиция, в этом году они получили 11 заявлений о сексуальных домогательствах. В правоохранительных органах также рассказали об одном случае изнасилования.

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В 2016 году были похожие сообщения. Теперь организаторы решили отказаться от проведения Bravalla-2018.

Летом прошлого года сообщалось, что в немецком городе Дармштадт в полицию поступило около 30 заявлений от женщин, которые утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам во время музыкального фестиваля.


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