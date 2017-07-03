Горбачев назвал корень проблем между Россией и США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что корень проблем, подорвавших отношения США и России, заключается в том, что Вашингтон объявил свою «победу в «холодной войне».
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Об этом Горбачев заявил на церемонии открытия скульптурной композиции «Горбачев и Рейган» в Москве, передает РИА «Новости».
«Не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над «холодной войной» решили объявить «победу в «холодной войне». В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран», — сказал Горбачев.
По словам бывшего лидера СССР, Москве и Вашингтону необходимо «сделать все возможное для преодоления нынешнего опасного тупика».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток является ошибкой бывшего президента СССР Михаила Горбачева.