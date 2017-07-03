Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Пассажиров американской авиакомпании Delta Airlines закапало водой из-за протечки в салоне самолета. Видео инцидента, произошедшего в пятницу, 30 июня, опубликовал пользователь Twitter Томми Маккалоу.

В итоге нескольким путешественникам, в том числе и отцу Маккалоу, пришлось весь полет сидеть под капающей на них водой. Бортпроводники попытались исправить ситуацию только перед посадкой. Они заткнули течь в потолке салфетками.

Twitter

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