Вчера в Эстонии высокопоставленный полицейский попался пьяным за рулем, сегодня - уволился

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полицейские в воскресенье вечером остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный руководитель Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры полиции Тоомас Кааръярв. Сегодня мужчина подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Вчера около 22 часов в полицию поступило сообщение об автомобиле на улице Ыйсмяэ. Остановившие автомобиль стражи правопорядка обнаружили за рулем руководителя Таллиннского кордона Пыхьяской префектуры полиции Тоомаса Кааръярва, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Postimees.ee.

Мужчина управлял своим личным автомобилем и не находился при исполнении служебных обязанностей. Точную степень опьянения Кааръярва установит экспертиза.

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Сегодня он подал заявление об увольнении и был освобожден от должности.


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