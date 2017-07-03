Экс-министр обороны предложил на каждый взрыв на Украине отвечать двумя терактами в РФ

 

Фото: AP/Scanpix

Украинский политик Анатолий Гриценко, занимавший при президенте Викторе Ющенко пост министра обороны, призвал совершать теракты на территории России, исходя из того, что взрывы на Украине, в результате которых погибли украинские силовики, устроены российским террористическим центром, пишут «Вести».

На взрывы в Киеве и Мариуполе, в результате которых погибли несколько высокопоставленных силовиков, необходимо ответить взрывами в Москве и Таганроге.

«Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

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27 июня, в Киеве был взорван автомобиль, за рулем которого находился командир одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины - полковник Максим Шаповал. Украинский военнослужащий погиб на месте, еще как минимум двое сотрудников ведомства получили ранения - ожоги и ранения ног.

По данным источников, подчиненный полковника Шаповала руководил охраной экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве. В этот же день взорвалась машина в селе Ильиновка Донецкой области, погиб полковник СБУ Юрий Возный, трое госпитализированы с ранениями, расследованием уголовного дела занимается военная прокуратура.

Народный депутат Украины Антон Геращенко по поводу убийства Шаповала заявил, что на территории России с 2016 года действует террористический центр, который засылает киллеров и диверсантов на территорию Украины для совершения убийств и терактов.

31 марта в Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Одной из версий взрыва был теракт, организованный диверсантами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).


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