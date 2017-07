В Германии задержан мужчина, готовивший нападение во время саммита G20

В Германии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который, предположительно, намеревался устроить нападение во время предстоящего саммита G20 в Гамбурге. В его квартире во время обыска были обнаружены взрывчатые вещества и целый арсенал оружия, сообщается на официальном сайте гамбургской полиции.

Как стало известно, речь идет о 30-летнем жителя Ростока, который планировал «серьезные преступления» во время саммита. Сотрудники полиции провели обыски в трех квартирах и гараже в Гамбурге и Ростоке. Среди прочего, полицейские нашли коробки с метательными ножами, бейсбольными битами, кастетами и прицелами.

Кроме того, были обнаружены легальные и нелегальные пиротехнические изделия, взрывчатка, противогазы, контейнеры с пока неустановленными порошками, пакеты для транспортировки химических соединений.

Задержанный житель Ростока был задержан и пробудет под стражей как минимум до 10 июля. По предварительной информации, у него также был 26-летний сообщник, который был также задержан, однако после допроса был отпущен на свободу.

По информации газеты Bild, задержанный был членом одной из местных леворадикальных организаций. Накануне в полиции Гамбурга сообщили, что не менее 8 тысяч человек вышли на улицы города в знак протеста против политики стран G20. Данные организаторов сильно отличаются - по их версии, речь шла о 25 тысячах манифестантов.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Местные правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений. Самая крупная - "G20 not welcome here" (с англ. - "Двадцатке" здесь не рады") - запланирована на 8 июля и, как ожидается, соберет до 150 тысяч человек. Порядок в городе в эти дни будут охранять 20 тысяч полицейских со всей страны, отмечает ТАСС.

На минувшей неделе Белый дом подтвердил, что в рамках переговоров «большой двадцатки» состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что приоритетной темой беседы двух лидеров будет Сирия. Также Трамп собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине. При этом тему вмешательства РФ в американские выборы в ноябре 2016 года президент США скорее всего обойдет стороной, отмечали источники CNN.

