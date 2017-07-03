В Германии задержан мужчина, готовивший нападение во время саммита G20

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Германии сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который, предположительно, намеревался устроить нападение во время предстоящего саммита G20 в Гамбурге. В его квартире во время обыска были обнаружены взрывчатые вещества и целый арсенал оружия, сообщается на официальном сайте гамбургской полиции.

Как стало известно, речь идет о 30-летнем жителя Ростока, который планировал «серьезные преступления» во время саммита. Сотрудники полиции провели обыски в трех квартирах и гараже в Гамбурге и Ростоке. Среди прочего, полицейские нашли коробки с метательными ножами, бейсбольными битами, кастетами и прицелами.

Кроме того, были обнаружены легальные и нелегальные пиротехнические изделия, взрывчатка, противогазы, контейнеры с пока неустановленными порошками, пакеты для транспортировки химических соединений.

Реклама

Задержанный житель Ростока был задержан и пробудет под стражей как минимум до 10 июля. По предварительной информации, у него также был 26-летний сообщник, который был также задержан, однако после допроса был отпущен на свободу.

По информации газеты Bild, задержанный был членом одной из местных леворадикальных организаций. Накануне в полиции Гамбурга сообщили, что не менее 8 тысяч человек вышли на улицы города в знак протеста против политики стран G20. Данные организаторов сильно отличаются - по их версии, речь шла о 25 тысячах манифестантов.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. Местные правоохранительные органы готовятся к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений. Самая крупная - "G20 not welcome here" (с англ. - "Двадцатке" здесь не рады") - запланирована на 8 июля и, как ожидается, соберет до 150 тысяч человек. Порядок в городе в эти дни будут охранять 20 тысяч полицейских со всей страны, отмечает ТАСС.

На минувшей неделе Белый дом подтвердил, что в рамках переговоров «большой двадцатки» состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что приоритетной темой беседы двух лидеров будет Сирия. Также Трамп собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине. При этом тему вмешательства РФ в американские выборы в ноябре 2016 года президент США скорее всего обойдет стороной, отмечали источники CNN.

Еще по этой теме
Полицейские из Берлина за неделю до саммита G20 устроили от скуки попойку с публичным сексом

Полицейские из Берлина за неделю до саммита G20 устроили от скуки попойку с публичным сексом

В Гамбурге прошли первые многотысячные акции протеста против G20

В Гамбурге прошли первые многотысячные акции протеста против G20


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании Hi-Tech

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории Hi-Tech

Эксперты назвали самый провальный iPhone в истории

Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день Showbiz

Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день

Ученые рассказали, чем опасны деньги Wo&Men

Ученые рассказали, чем опасны деньги

За два дня в Украину не пустили семь певцов из России Showbiz

За два дня в Украину не пустили семь певцов из России

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 