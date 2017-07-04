В Бостоне таксист въехал в толпу людей: 10 человек госпитализированы

В Бостоне автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от городского аэропорта. По предварительной информации, правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как ДТП, а не теракт. В результате инцидента 10 человек получили ранения и были госпитализированы, сообщает CNN.

По информации телеканала, водителем оказался работник службы такси. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза, потерял контроль над автомобилем и неожиданно въехал в толпу людей. Сообщается, что мужчина активно сотрудничает с полицейскими и уже дает показания.

Как уточнили в местной полиции, инцидент произошел на улице Портер в восточной части города неподалеку от международного аэропорта Логан. Кроме того, сообщается, что водитель автомобиля - 56-летний мужчина, имя которого пока не раскрывается в интересах следствия.

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Позднее в полиции подтвердили информацию о том, что 10 человек были госпитализированы в близлежащие госпитали. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что водитель такси намеренно въехал в толпу людей.

Twitter

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY— CNN (@CNN) 3 July 2017

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. 7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона, в результате чего один человек погиб и еще 10 получили ранения. Район, где произошел инцидент, известен тем, что в нем проживает большое количество мусульман. Совет мусульман Великобритании назвал произошедшее «очередным проявлением исламофобии».

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.