В Бостоне таксист въехал в толпу людей: 10 человек госпитализированы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Бостоне автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от городского аэропорта. По предварительной информации, правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как ДТП, а не теракт. В результате инцидента 10 человек получили ранения и были госпитализированы, сообщает CNN.

По информации телеканала, водителем оказался работник службы такси. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза, потерял контроль над автомобилем и неожиданно въехал в толпу людей. Сообщается, что мужчина активно сотрудничает с полицейскими и уже дает показания.

Как уточнили в местной полиции, инцидент произошел на улице Портер в восточной части города неподалеку от международного аэропорта Логан. Кроме того, сообщается, что водитель автомобиля - 56-летний мужчина, имя которого пока не раскрывается в интересах следствия.

Реклама

Позднее в полиции подтвердили информацию о том, что 10 человек были госпитализированы в близлежащие госпитали. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что водитель такси намеренно въехал в толпу людей.

Twitter

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. 7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона, в результате чего один человек погиб и еще 10 получили ранения. Район, где произошел инцидент, известен тем, что в нем проживает большое количество мусульман. Совет мусульман Великобритании назвал произошедшее «очередным проявлением исламофобии».

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR

reklama.vesti.lv

Почему эксперты не рекомендуют использовать бесплатный wi-fi Hi-Tech

Почему эксперты не рекомендуют использовать бесплатный wi-fi

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил Showbiz

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид Wo&Men

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью Wo&Men

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью

Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день Showbiz

Дане Борисовой ограничили общение с дочерью: всего час в день

Автоаварии и ДТП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 