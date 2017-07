В Бостоне таксист въехал в толпу людей: 10 человек госпитализированы

По информации телеканала, водителем оказался работник службы такси. По его словам, он перепутал педали газа и тормоза, потерял контроль над автомобилем и неожиданно въехал в толпу людей. Сообщается, что мужчина активно сотрудничает с полицейскими и уже дает показания.

Как уточнили в местной полиции, инцидент произошел на улице Портер в восточной части города неподалеку от международного аэропорта Логан. Кроме того, сообщается, что водитель автомобиля - 56-летний мужчина, имя которого пока не раскрывается в интересах следствия.

Позднее в полиции подтвердили информацию о том, что 10 человек были госпитализированы в близлежащие госпитали. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что водитель такси намеренно въехал в толпу людей.

Twitter

Incident outside Boston airport being treated as an accident, not an act of terrorism, law enforcement sources say https://t.co/kXxQoJqh3g pic.twitter.com/4KNZ2FEHCY— CNN (@CNN) 3 July 2017