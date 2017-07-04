В Кремле рассказали, что Путин и Трамп обсудят в Гамбурге

Планируется, что в ходе первой личной встречи президенты России и США обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Российская сторона хочет затронуть также темы международного терроризма и контроля над вооружениями.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе первой личной встречи обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщил в понедельник, 3 июля, на брифинге в Москве помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины», - отметил он. В Кремле считают, что необходимо обсудить также проблему международного терроризма в целом. Кроме того, может быть затронута «тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности», добавил Ушаков.

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Встреча Путина и Трампа должна пройти в кулуарах саммита G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля. Конкретное время переговоров пока не определено, рассказал Юрий Ушаков: «Условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные. Мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы и окна для проведения этой важнейшей встречи».