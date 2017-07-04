Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве «политического инструмента», чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите «Трех морей», который пройдет в Варшаве в ближайший четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters.

Саммит носит такое название неслучайно: в нем принимают участие европейские государства, расположенные между Адриатическим, Черным и Балтийским морями.

В их числе Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

По данным агентства, Трамп заявит на варшавской встрече, что

Вашингтон хочет помочь союзникам, упростив поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу американскими компаниями.

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Бывший чиновник НАТО Джеймс Джонс отметил, что увеличение поставок американского газа позволит ослабить в регионе влияние России, «использующей энергию в качестве оружия или рычага давления». «Я думаю, что США покажут себя очень благожелательной страной, если начнут помогать другим государствам быть более самодостаточными и менее зависимыми», - подчеркнул Джонс.

Инициативу увеличения экспорта американского газа в Европу поддержали и соратники Трампа по Республиканской партии, которые давно требовали более жесткого отношения к России. «Эта инициатива подорвет стратегию Путина и других обладающих властью людей, пытающихся использовать выключатель света как элемент стратегического нападения», - отметил сенатор Кори Гарднер.

«Во многом, экспорт американского СПГ в Европу является самой большой угрозой, которую США представляют для России», - заявил в беседе с Reuters польский эксперт Михал Барановски.

Отметим, что российский монополист «Газпром» сейчас осуществляет рекордные поставки газа в Европу по сравнению с показателями в прошлом, включая советский период. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что «идейка» о зависимости стран, покупающих газ из России, от Москвы не имеет под собой никаких оснований. «Это глупый абсолютно, никчемный аргумент, потому что это взаимозависимость», - утверждал президент в декабре прошлого года.

В свою очередь, Джо Байден, занимавший должность вице-президента США при Бараке Обаме, выступал с критикой проекта строительства газопровода «Северный поток - 2». «Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. «Северный поток - 2» это плохая сделка для Европы. Сейчас крайне неудачное время для того, чтобы усилить зависимость Европы от российского газа», - пояснил он. По словам Байдена, Европе необходимо диверсифицировать энергетический рынок.


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