Еврокомиссар предложил выделить Турции еще три миллиарда на беженцев

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Гюнтер Эттингер выступил за продление соглашения с Турцией о приеме беженцев. На ближайшие годы на эти цели следует выделить дополнительно 3 миллиарда евро, полагает еврокомиссар.

Соглашение ЕС с Турцией по беженцам должно быть продлено. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). «Я выступаю за то, чтобы заключить на ближайшие годы соглашение между Евросоюзом и Турцией. Это срочно необходимо, чтобы по возможности не дать ни единого шанса контрабандистам, перевозящим беженцев в Европу», - заявил Эттингер, чьи слова во вторник, 4 июля, цитирует издание Welt.

На 2016 и 2017 годы на поддержку беженцев в Турции выделено суммарно 3 миллиарда евро, однако этих денег хватит только до конца текущего года. Для того, чтобы и далее помогать мигрантам, следует согласовать дополнительно столько же. «Изрядная часть этой суммы должна быть выделена из бюджета Евросоюза», - полагает Эттингер.

Реклама

Действующее соглашение, помимо прочего, предусматривает, что Евросоюз имеет право выслать обратно тех беженцев, которые незаконно попали в Грецию через территорию Турции и не получили право на убежище. Вместо одного депортированного беженца ЕС взялся легально принимать одного мигранта из Сирии. Эти меры должны оградить беженцев от незаконных перемещений в Грецию, а контрабандистам - осложнить их теневой бизнес.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 415000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Почему эксперты не рекомендуют использовать бесплатный wi-fi Hi-Tech

Почему эксперты не рекомендуют использовать бесплатный wi-fi

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид Wo&Men

Уличный стиль самой обсуждаемой девушки планеты: Белла Хадид

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью Wo&Men

Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью

Лунный календарь садовода и огородника на июль 2017 года Wo&Men

Лунный календарь садовода и огородника на июль 2017 года

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил Showbiz

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил

Беженцы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 