Самолет AirAsia совершил экстренную посадку после столкновения с птицами

 

Фото: Reuters/ScanPix

Самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, вылетевший в понедельник поздно вечером из австралийского города Голд-Кост в Куала-Лумпур, был вынужден примерно после получаса полета изменить курс и совершить экстренную посадку в аэропорту Брисбена. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.

Представитель авиакомпании отметил, что полет был прерван по соображениям безопасности, и что причиной экстренной посадки, предположительно, было столкновение с птицами.

На борту самолета находились 345 пассажиров и 14 членов экипажа, никто из них не пострадал. Многие из пассажиров уже поделились впечатлениями от этого инцидента в социальных сетях - согласно их рассказам, в какой-то момент полета из правого двигателя самолета посыпались искры.

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Представитель авиакомпании сообщил, что пассажиры отправятся в Куала-Лумпур в ближайшее время.

Это уже второй за последние дни серьезный инцидент с самолетами AirAsia X в воздушном пространстве Австралии - 24 июня другой Airbus А330 этой бюджетной авиакомпании, вылетевший из Перта в Куала-Лумпур, был вынужден примерно через полтора часа полета вернуться и совершить аварийную посадку в аэропорту отправления. На его борту находились 359 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.

Представитель авиакомпании сообщила тогда, что полет «был прерван из предосторожности» в связи с возникшей «технической проблемой», но не уточнила ее характера. В то же время пассажиры рассказали, что во время полета услышали звук, похожий на взрыв, самолет начало сильно трясти, после чего пилот сообщил им об отказе одного из двигателей.


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