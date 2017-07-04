Как ему удалось? В Англии лис застрял между двумя надгробиями

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В британском городе Ройал-Лемингтон-Спа лис застрял между двумя надгробиями на старинном кладбище у церкви святой Марии Магдалины. И никто не понимает, как он туда влез!

Прохожие, заметившие лиса около 11 утра, сообщили о происшествии в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. «Я слабо представляю, как он забрался туда и сколько времени провел в таком положении, но это была очень опасная ситуация», — заявила инспектор общества Джорджия МакКормик.

По словам МакКормик, она аккуратно вытащила животное из щели и осмотрела его. Лис не пострадал, его отпустили на волю.

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