В Киеве назвали число военных, погибших в Донбассе, и оценили убытки от военного конфликта

Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил во вторник первый замминистра обороны Украины Иван Руснак, выступая в Киеве на семинаре Парламентской ассамблеи НАТО в рамках инициативы «Роуз Рота».

«Необъявленная война уже унесла жизни многих украинцев, в том числе более 2 700 военнослужащих погибшими и более 10 тысяч ранеными», - приводит слова Руснака УНН.

Кроме того, по данным агентства, Руснак сообщил, что

прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оцениваются примерно в 50 миллиардов долларов.

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«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 миллиардов долларов США», - заявил первый замминистра.

По данным украинского правительства, в этом году в Донбассе погибли 120 военных и 47 гражданских лиц, почти 900 военных и более 100 гражданских получили ранения и увечья.

Как отмечает РИА «Новости», в середине июня в Минобороны Украины заявляли, что 2696 украинских силовиков погибли и 9903 получили ранения с начала конфликта в Донбассе.

В марте Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет, в котором приводились оценки количества погибших в зоне конфликта на востоке страны. По данным ООН, которые приводит РБК, с начала конфликта в Донбассе погибли не менее 9,94 тысячи человек. Еще 23,5 тысячи человек получили ранения.