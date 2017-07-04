На пляж в Калифорнии выбросило странное существо

На калифорнийский пляж Малибу из океана выбросило странное существо, внешний вид которого удивил пользователей Сети. Загадочное животное обнаружил местный житель, который и опубликовал снимок в Интернете. По словам мужчины, «нечто» шириной примерно 13 сантиметров весит более трех килограммов.

В кадре запечатлено, что на теле существа есть два больших шара. По мнению одного из пользователей, на берег могло выбросить огромную улитку, а другой юзер заявил, что это просто мертвый морской заяц - представители этого вида обитают в Южной Калифорнии.

Однако многие заявили, что обнаруженное животное не похоже на морского зайца.

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