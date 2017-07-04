Аэропорт Вильнюса предупреждает пассажиров о неудобствах

Готовясь к реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая начнется в середине июля, Вильнюсский аэропорт информирует о временных изменениях в управлении самолетами. Две недели, с 3 июля по 14 июля, в аэропорту будет деактивизирована ILS (система приземления самолетов), и вместо нее будет использоваться другая навигационная система, VOR/DME. Это значит, что в случае неблагоприятных погодных условий самолеты могут быть перенаправлены в другие ближайшие аэропорты, а также могут быть вынуждены взлетать с другого аэропорта.

«Мы сознаем и приносим извинения за доставленные неудобства, однако просим отнестись с пониманием, поскольку происходящее связано с безопасностью пассажиров», – подчеркивает главный исполнительный директор сети аэропортов литовской компании-оператора международных аэропортов «Lietuvos oro uostai» Донатас Воверис.

Он отмечает также – все пассажиры в случае перенаправления самолетов будут доставлены в конечный пункт назначения, например, путем организации бесплатных автобусов до Вильнюса, если самолет совершит посадку в Каунасе. Подобным образом пассажиры будут доставлены в другой аэропорт, если из-за плохих погодных условий прибывающий самолет совершит посадку в другом месте. Окончательное решение о взлете или посадке в конкретном аэропорту всегда принимает экипаж самолета.

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«Изменения в системе управления навигацией связаны с обеспечением безопасности полетов в то время, пока осуществляются необходимые предварительные работы для реконструкции взлетно-посадочной полосы на территории аэродрома, что может оказать влияние на работу системы приземления самолетов», – отмечает Д. Воверис, добавляя, что из-за сложности рабочего задания запланированной реконструкции взлетно-посадочной полосы приземление самолетов может главным образом зависеть от погодных условий: видимости, высоты облаков, направления и силы ветра. В первые две недели июля работы будут осуществляться на территориях ILS. К тому же по обоим магнитным курсам системы посадочных огней будут устанавливаться электрические кабели.

Главный исполнительный директор «Lietuvos oro uostai» добавляет, что подготовка к работам по реконструкции планируется таким образом, чтобы пассажиры испытывали как можно меньше неудобств. Д. Воверис добавляет также, что система ILS будет деактивизирована только на наименее используемом направлении, таким образом сократив количество затронутых полетов. Однако в это время полеты больше чем обычно будут подвержены влиянию погодных условий – видимость, высота облаков, направление ветра и его сила.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вильнюса будет осуществляться в несколько этапов: первый этап (подготовительные работы) начался в марте и будет продолжаться, пока аэропорт не будет закрыт, т.е. до 14 июля, а второй этап (с 14 июля до 23:59 часов 17 августа) включает работы по реконструкции главной взлетно-посадочной полосы, когда в аэропорту Вильнюса не будет осуществляться никакой авиационной активности. После упомянутых сроков продолжатся работы по реконструкции, которые не будут оказывать влияние на работу Вильнюсского аэропорта.

В то время, когда в аэропорту Вильнюса не будет осуществляться никакой авиационной активности, полеты будут направляться из столицы в аэропорт Каунаса.