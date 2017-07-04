В Санкт-Петербурге произошел пожар на строящейся плавучей атомной электростанции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Санкт-Петербурге на строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» произошло возгорание. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание аккумуляторных батарей. В результате инцидента никто не пострадал.

«В 14:15 по адресу Василеостровский район, Косая линия дом 16, на территории ОАО «Балтийский завод» на строящейся плавучей станции произошел пожар в помещении размером 4х4 м. В 15:25 пожар был ликвидирован», - заявили в МЧС, добавив, что в ликвидации возгорания участвовали 14 единиц техники и 70 человек личного состава.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» является головным проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, которые создаются на основе энергетической установки арктических атомных ледоколов, напоминает «Фонтанка».

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Строительство первой в мире ПАТЭС ведет «Балтийский завод». Водоизмещение станции - 21500 тонн. Длина - 144 метра, ширина - 30 метров, высота борта - 10 метров, осадка - 5,6 метра. Экипаж - 69 человек. Станция оснащена двумя модифицированными двигателями KLT-40, которые способны вырабатывать энергию, достаточную для города с населением 200 тыс. человек.

1 июля прошлого года начались швартовные испытания, которые должны завершиться к 30 октября 2017 года. Головной плавучий энергоблок «Академика Ломоносова» строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певек Чукотского автономного округа. Плановый срок завершения строительства и готовности станции к буксировке на место базирования - конец 2017 года.


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