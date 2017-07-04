81-летний немец доехал до Петербурга на старинном тракторе

81-летний германский пенсионер Винфрид Лангнер сумел доехать из ФРГ до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе с миротворческой миссией. 4 июля путешественник прибыл в Северную столицу, сообщает «Пятый канал».

С собой путешественник привез флаг Германии, который он намерен передать петербургским властям. По замыслу почтенного тракториста, его путешествие должно укрепить дружбу между народами двух стран.

Для этого Лангнер преодолел около 2000 км. Без приключений в пути не обошлось. «Вилли-тракторист», как стал известен Лангнер в Германии, на своем 56-летнем тракторе «Роберте», как он сам его прозвал, и мини-фургоне 20 мая выдвинулся из коммуны Лауэнферде в земле Нижняя Саксония в Петербург, но в дороге у трактора отвалилось колесо и пришлось остановиться в Калининграде для ремонта, сообщал портал Клопс.ру.





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Впрочем, по словам путешественника, изначально он боялся вообще не доехать до конечной цели, поскольку много слышал о состоянии дорог в России.





Его трактор марки Deutz 1961 года выпуска способен развивать скорость максимум до 18 км/ч. Из-за этого ему нельзя ездить по германским автобанам. Зато в России для него доступны любые дороги.

По словам Лангнера, в день он проезжал 120 км, останавливался там, где ему нравится, а спал, как правило, в мини-фургончике, оборудованном всем необходимым, за исключением телевизора и интернета. При этом «Вилли-тракторист» отказывается пользоваться навигатором и едет исключительно по бумажным картам.

Лангнер - вдовец и отец шестерых детей. Последние 20 лет он восстанавливал «Роберта», чтобы иметь возможность путешествовать. После смерти супруги, в 2013 году, Лангнер добрался на своем тракторе до испанской Мальорки, а в 2015 году - до мыса Нордкап в Норвегии. В ближайшие два года Лангнер собирается покорить на «Роберте» Южную Америку.





