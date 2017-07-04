Полиция Италии проводит облаву на мафию, арестовано более 80 человек

Итальянская полиция проводит спецоперацию по борьбе с организованной преступностью на юге страны. Выписано 116 ордеров на арест тех, кого уличили в связях с кланами ндрангета и коза ностра. В розыск объявлены представители 24 кланов.

В облаве принимают участие более 1000 карабинеров, а также военнослужащие, пишет Il Messaggero. Для поиска укрытий мафиози используются вертолеты, специальная техника, собаки-ищейки.

В провинции Апулия были задержаны 27 человек. Среди них оказались высокопоставленные чиновники: мэр Аветраны (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье (провинция Салерно) Джузеппе Маргерити.

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Кроме того, еще 54 человека, которых подозревают в связях с группировкой одного из боссов коза ностра Бенедетто Сантапаолы, задержаны в провинции Катания, сообщает РБК.

Арестованных обвиняют в вымогательстве, взяточничестве, воровстве, отмывании денег, нападениях на людей, незаконном хранении огнестрельного оружия и наркоторговле.

Добавим, что ндрангета в последние годы пользуется огромным влиянием не только в Италии, но и за ее пределами. Этот мафиозный конгломерат активно промышляет торговлей кокаином, который поставляется контрабандой из Латинской Америки, пишет The Local. Ндрангета потеснила легендарную сицилийскую (коза ностра) и неаполитанскую (каморра) мафию.





