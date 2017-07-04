Австрия пригрозила Италии войсками на границе из-за неконтролируемого потока беженцев

В Европе назревает крупный международный скандал между Австрией и Италией из-за разного подходу к вопросу размещения беженцев на территории ЕС. Во вторник в Вене объявили о переброске военных к австро-итальянской границе для усиления контроля за перемещениями нелегальных мигрантов. В ответ на это в МИД Италии в Риме был вызван посол Австрии. Такие демарши внутри единого европейского пространства - крайне не типичное явление для двух членов Евросоюза, отмечает агентство Reuters.

Напряжение внутри ЕС из-за миграционного кризиса начало нарастать в 2015 году, когда сотни тысяч беженцев из Ближнего Востока и Африки через Грецию и другие средиземноморские державы отправились на территорию стран-членов ЕС. Австрия приняла у себя около 870 тысяч мигрантов (1% от населения страны), однако теперь в Вене опасаются еще большего наплыва беженцев именно со стороны Италии.

Не так давно власти Италии обратились за помощью к другим членам ЕС с просьбой разместить у себя тысячи беженцев, которые продолжают прибывать к южным берегам страны. В Австрии, в свою очередь, обеспокоились тем, что неконтролируемый поток мигрантов направится к ним через пограничный перевал Бреннер в восточных Альпах, расположенный между федеральной землей Австрии Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

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Во вторник глава МВД Австрии Ганс Доскозил объявил о том, что Вена планирует в самое ближайшее время ужесточить правила перехода австро-итальянской границы. Эти меры, по его словам, также включают в себя присутствие усиленного военного контингента в районе перевала Бреннер.

Доскозил объявил о том, что четыре военные машины уже были переброшены к перевалу, чтобы перекрыть движение на дорогах. Кроме того, в регион в течение ближайших 72 часов ожидается прибытие 750 австрийских солдат.

«Это не боевые танки. Это бронированные автомашины без оружия, которые должны перекрыть дороги. Они же уже использовались во время прошлого миграционного кризиса 2015/16 годов на границе со Словенией», - пояснил глава министерства внутренних дел Австрии.

При этом Доскозил открыто обвинил руководство ЕС в том, что оно не предпринимает решительных мер для борьбы с миграционным кризисом. «Ситуация может выйти из-под контроля», - добавил он. По словам министра, если ЕС не сможет найти единое решение проблемы, но странам придется идти на «национальные меры».

Официальный представитель Доскозила в разговоре с агентством пояснил, что на данный момент нет четкого графика укрепления австро-итальянской границы. «Однако мы видим значительное обострение ситуации на территории Италии, и поэтому мы должны быть готовы сделать все, чтобы предотвратить повторение кризиса 2015 года», - добавил он.

Тем временем, в ответ на резкие заявления официальной Вены в МИД Италии в Риме был вызван посол Австрии. Во внешнеполитическом ведомстве от дипломата потребовали разъяснений по поводу переброски военных к границе между двумя странами.

В сентябре 2015 года на заседании глав МВД стран ЕС большинством голосов было принято предложение ЕК о том, чтобы находящиеся на территории Италии и Греции 160 тысяч нелегальных мигрантов в принудительном порядке были распределены по всем странам ЕС. Тогда против проголосовали представители Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

В начале июня этого года Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа принимать мигрантов по обязательным квотам Евросоюза. Причиной запуска «процедуры устранения нарушений» стал тот факт, что два года назад эти страны не приняли беженцев.







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