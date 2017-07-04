Каждый десятый россиянин хочет уехать в другую страну

Каждый десятый житель России мечтает уехать на ПМЖ в Европу, США, Австралию или Китай. Среди молодежи доля потенциальных эмигрантов и вовсе достигает 25%. Заграница привлекает людей, в первую очередь, высоким уровнем жизни, тогда как в России люди не рассчитывают серьезно улучшить свое материальное положение.
Каждый десятый россиян мечтает покинуть родину, 17% будущих мигрантов хотят уехать в ближайшие год-два, 22% — ставят себе задачу эмигрировать в пятилетний срок, сообщает портал Газета.ru.
Как показал очередной опрос ВЦИОМ, чемоданные настроения в первую очередь преобладают в молодежной среде: мечтают покинуть страну 25% 18–24-летних.
Среди 25–34-летних подобные настроения у 16% опрошенных. Традиционно по эмиграционным настроениям лидируют жители Москвы и Санкт-Петербурга — 21%.