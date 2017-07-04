Каждый десятый россиянин хочет уехать в другую страну

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Каждый десятый житель России мечтает уехать на ПМЖ в Европу, США, Австралию или Китай. Среди молодежи доля потенциальных эмигрантов и вовсе достигает 25%. Заграница привлекает людей, в первую очередь, высоким уровнем жизни, тогда как в России люди не рассчитывают серьезно улучшить свое материальное положение.