Египет продлил режим чрезвычайного положения

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня парламент Египта одобрил решение президента Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей Али Абделаала.

«Причины, по которым было объявлено чрезвычайное положение, все еще существуют, и поэтому его необходимо продлить», – сказал он в ходе выступления.

Напомним, парламент Египта единогласно одобрил трехмесячное чрезвычайное положение в апреле, расширив полномочия властей, после двух взрывов в церквях христиан-коптов в городах Александрия и Танта. Тогда погибли 43 человека, более 100 получили ранения.

Реклама

Позже в мае террористы расстреляли из пулеметов автобус, перевозивший группу коптов. Жертвами нападения стали 23 человека, еще 25 получили ранения.

Как сообщал Корреспондент.net, МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Египет.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 163000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов Hi-Tech

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

Леди Гага и другие: Роскошная свадьба детей российских олигархов Showbiz

Леди Гага и другие: Роскошная свадьба детей российских олигархов

СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца Showbiz

СМИ: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил Showbiz

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил

Эксперты назвали самый популярный в мире браузер Hi-Tech

Эксперты назвали самый популярный в мире браузер

Египет

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 