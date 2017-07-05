На дороге в Сочи задорно подрались два водителя

На ресурсе «БлогСочи.ру» опубликована видеозапись дорожного инцидента, который, предположительно, произошел ранее в этот день. Несколько автомобилистов на перегруженной сочинской трассе в час пик стали вынужденными свидетелями эффектной и одновременно комичной драки двух водителей, перегородивших дорогу всем остальным ради поиска истины в кулачном бою.

«Причину достоверно установить не удалось, но, по сообщению очевидцев, инцидент произошел из-за того, что водитель черного авто подрезал другого автолюбителя на грузовичке. Второй начал сигналить, догонять обидчика, что не заставило долго ждать реакции - парень из черного авто вышел и решил от разговора перейти к делу», - поясняет автор публикации.

Сначала водители из одинаковых весовых категорий продемонстрировали, каждый в меру своих способностей, некоторые приемы из боевых искусств. При этом «первый раунд» явно остался за водителем легковушки, ловко выкинувшим оппонента за дорожный бортик. Однако улетевший за ринг быстро оправился после нокдауна и продолжил бой, который далее велся уже с помощью подручных средств - тапок.

Реклама

Youtube

Еще по этой теме