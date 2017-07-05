В Триполи ракета упала на пляж, есть погибшие

 

Фото: AP/Scanpix

В результате попадания ракеты по пляжу столицы Ливии Триполи погибли пять человек и 25 получили ранения. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на минздрав Ливии.

Инцидент произошел во вторник на пляже, находящемся напротив аэропорта Митига. Также сообщается, что среди погибших есть ребенок.

Как сообщил неназванный источник в МВД Ливии, во вторник рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и «преступными группировками». Источник, однако, не смог ответить на вопрос, была ли атака на мирных жителей преднамеренной.

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В Ливии сейчас царит двоевластие - на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ливии обстреляли посольство Украины.


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