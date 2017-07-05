В Европе назревает скандал: Австрия пригрозила Италии войсками на границе

 

Фото: Reuters/ScanPix

В Европе назревает крупный международный скандал между Австрией и Италией из-за разного подхода к вопросу размещения беженцев на территории ЕС. Во вторник в Вене объявили о переброске военных к австро-итальянской границе для усиления контроля за перемещениями нелегальных мигрантов. В ответ на это в МИД Италии в Риме был вызван посол Австрии. Такие демарши внутри единого европейского пространства - крайне не типичное явление для двух членов Евросоюза, отмечает агентство Reuters.

Напряжение внутри ЕС из-за миграционного кризиса начало нарастать в 2015 году, когда сотни тысяч беженцев из Ближнего Востока и Африки через Грецию и другие средиземноморские державы отправились на территорию стран-членов ЕС. Австрия приняла у себя около 870 тысяч мигрантов (10% от населения страны), однако теперь в Вене опасаются еще большего наплыва беженцев именно со стороны Италии.

Не так давно власти Италии обратились за помощью к другим членам ЕС с просьбой разместить у себя тысячи беженцев, которые продолжают прибывать к южным берегам страны. В Австрии, в свою очередь, обеспокоились тем, что неконтролируемый поток мигрантов направится к ним через пограничный перевал Бреннер в восточных Альпах, расположенный между федеральной землей Австрии Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

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Во вторник глава МВД Австрии Ганс Доскозил объявил о том, что Вена планирует в самое ближайшее время ужесточить правила перехода австро-итальянской границы.

Эти меры, по его словам, также включают в себя присутствие усиленного военного контингента в районе перевала Бреннер.

Не так давно власти Италии обратились за помощью к другим членам ЕС с просьбой разместить у себя тысячи беженцев, которые продолжают прибывать к южным берегам страны. В Австрии, в свою очередь, обеспокоились тем, что неконтролируемый поток мигрантов направится к ним через пограничный перевал Бреннер в восточных Альпах, расположенный между федеральной землей Австрии Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

Во вторник глава МВД Австрии Ганс Доскозил объявил о том, что Вена планирует в самое ближайшее время ужесточить правила перехода австро-итальянской границы. Эти меры, по его словам, также включают в себя присутствие усиленного военного контингента в районе перевала Бреннер.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/04jul2017/austria.html

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