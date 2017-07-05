Ягодный кошмар на ул. Рижская в России: мужчина умер, поев клубники, семья в реанимации

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Загадочное отравление трех членов одной семьи на улице Рижская в подмосковном Наро-Фоминске стало предметом следственной проверки СУ СК России по Московской области.

60-летний глава семейства, его 57-летняя жена и 30-летний сын почувствовали недомогание после того как поели клубники и черешни, купленной накануне на местном рынке. К приезду скорой помощи хозяин дома уже скончался. Его родственников доставили в реанимацию.

Мать и сын сейчас не могут выйти на контакт по состоянию здоровья. Следствием проверяется, от чего именно было отравление», - рассказала «МК» пресс-секретарь Елена Фокина.

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Тем временем город полнится слухами, а среди местных жителей появилось немало клубникофобов. Дело в том, что и сотрудникам скорой помощи, и медперсоналу больницы пострадавшая говорила одно и то же: в то злосчастное утро она, муж и сын успели съесть несколько ягод.

«Скоропостижная смерть от отравления ягодами — это абсолютно нереальный факт, - заявил «МК» токсиколог-радиолог Александр Гребенюк.

«Чтобы съесть смертельную дозу токсичной клубники, нужно употребить не меньше двух килограммов ягод, напичканных нитратами, - говорит гастроэнтеролог гепатолог Давид Матевосов. Могу только предположить, что недобросовестный садовод, собрав на продажу свою клубнику, не выдержал так называемый период ожидания действия химического препарата, которым обрабатывал ягоду.

Обычно тяжелая химия выводится из плодов только через неделю-две после опрыскивания.

В это время клубнику, как любой другой фрукт или ягоду, нельзя употреблять в пищу».

Результаты токсикологических исследований клубники и черешни будут готовы через 21 день. А до этих пор, по всей вероятности, местным жителям остается гадать, как спелая ягода могла подкосить сразу трех взрослых человек.

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