Европарламент разрешил создать прокуратуру ЕС

В Европейском Союзе появится собственная прокуратура. Соответствующее решение приняли в Страсбурге в среду, 5 июля, депутаты Европарламента.

Предполагается, что новая структура, в работе которой будут участвовать 20 стран-членов ЕС, начнет работу в 2020 году. В ее задачи войдут борьба с многомиллиардным трансграничным мошенничеством в финансовой сфере, в частности коррупцией, отмыванием денег и мошенничеством с европейскими финансовыми средствами.

По данным Еврокомиссии, только от трансграничного мошенничества с НДС экономика ЕС несет убытки в размере 50 млрд евро.

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Расследование финансовых преступлений и вынесение приговоров традиционно входит в обязанности национальных институтов прокуратуры. Дебаты о создании общеевропейской прокуратуры шли в течение многих лет, поскольку не все 28 стран ЕС были согласны передать полномочия национальных органов юстиции структуре Евросоюза.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заявило, что Великобритания должна ЕС около 2 млрд евро, которых не досчитались из-за недобросовестных операций с таможенными пошлинами.