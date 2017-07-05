Видео: Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ

Ту-95МС
 

Ту-95МС. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Сегодня российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», – говорится в сообщении ведомства.

Ракетоносцы взлетали с аэродрома Энгельс в Саратовской области и совершили перелет в воздушное пространство Сирии с дозаправкой в воздухе. Отмечается, что удары ракетами Х-101 были нанесены с дальности около тысячи километров. Все российские самолеты вернулись на базу.

Реклама

При этом не указано, сколько самолетов участвовало в нанесении удара и сколько всего ракет было выпущено.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели – до 4,5 тысяч километров. Данный тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.

Еще по этой теме
Россия сообщила о ликвидации 180 боевиков ИГИЛ

Россия сообщила о ликвидации 180 боевиков ИГИЛ

США: Убит главный священник ИГИЛ

США: Убит главный священник ИГИЛ

Видео: Россия нанесла массированный ракетный удар по боевикам ИГИЛ

Видео: Россия нанесла массированный ракетный удар по боевикам ИГИЛ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR

reklama.vesti.lv

Почему люди с карими глазами самые лучшие Wo&Men

Почему люди с карими глазами самые лучшие

У вас не такой? За этими телефонами воры охотятся чаще всего Hi-Tech

У вас не такой? За этими телефонами воры охотятся чаще всего

Найдена звезда-гигант в 500 раз больше Солнца Hi-Tech

Найдена звезда-гигант в 500 раз больше Солнца

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

Романтика! «Особенная» дочь Ирины Хакамады отдыхает с любимым Wo&Men

Романтика! «Особенная» дочь Ирины Хакамады отдыхает с любимым

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 