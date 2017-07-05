Финны будут спасать клубнику при помощи конопли

 

Фото: flickr.com/Sharon Mollerus

инские фермеры намерены бороться с корневым грибком, засаживая поля коноплей.

Как сообщает Yle, сельхозпроизводители Финляндии обеспокоены распространением в стране грибковой болезни, которая уничтожает корни клубники и делает почву непригодной для выращивания этой ягоды в следующие 30 лет.

До 2017-го это заболевание было обнаружено только на нескольких фермах. Первый раз корневой грибок был выявлен в 2012 году. Сейчас болезнь активно распространяется через воду и даже шины сельскохозяйственной техники, пишетfontanka.fi.

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В этом сезоне некоторые фермеры рассказывали, что вынуждены были уничтожить гектары клубники из-за грибка. Один уничтоженный гектар приводит к убыткам в 20 тысяч евро.

Однако в Финляндии нашли необычный выход из ситуации - на полях стали выращивать волокнистую коноплю, которая очищает почву и вытесняет грибок.


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