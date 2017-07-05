В ДНР заявили о скором вхождении в состав России

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР будут включены в состав России в ближайшее время. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на «депутата парламента» ДНР, командира подразделения Легион Сергея Завдовеева.

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По его мнению, только Россия не дает Киеву реализовать на Донбассе «хорватский сценарий».

«Я думаю, что никто не рыпнется на Россию. ЛНР и ДНР – это и есть Россия. Сейчас мы на законных основаниях интегрируемся в Россию.

И после выборов в следующем году у нас будет интеграция в Российскую Федерацию. За три года проделано много работы, как на политическом уровне, так и на военном и экономическом. Поэтому мы стопроцентно будем в составе Российской Федерации и стопроцентно нас поддержат», – сказал Завдовеев.

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«Депутат» отметил, что если украинские силовики пойдут в наступление, то «Россия, как обычно, поможет гуманитаркой и медикаментами, как и помогала до сих пор, но сама ввязываться в конфликт не будет».

«Если Украина перейдет этот рубикон, тем самым, полностью ликвидирует все соглашения. Существует негласная договоренность между США, Европой и Россией, – кто первый пойдет в наступление, тот и агрессор, тот и виноват в этой войне. Соответственно, если ВСУ решатся на наступление, то, тем самым, они развернут против себя ту же Америку, Европу и дадут нам возможность действовать открыто», – подчеркнул «депутат», добавив, что «у армии ЛДНР хватит своих сил, чтобы отразить атаку ВСУ».

По словам Завдеева, сепаратисты будет только рады наступлению ВСУ, так как это позволит закончить войну.

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