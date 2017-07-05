Меркель о саммите G20: Без Киева решений не будет

 

Фото: DOMENIC AQUILINA / EPA

Сегодня вечером президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации Минских договоренностей в контексте подготовки к саммиту G20 в Гамбурге и, в частности, встречи Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

«Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет», – подчеркивается в сообщении.

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Также Порошенко и Меркель подчеркнули необходимость продолжения «активных контактов в Нормандской формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских договоренностей».

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