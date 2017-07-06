Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович
 

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Виктор Янукович выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, сообщают РИА Новости.

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«Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма», - сказал он.

По словам экс-президента, «трусливая власть» Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что «там они получат по зубам».

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«Все, что произошло в Крыму - это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению - в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», - добавил Янукович.

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