ЕС выделит Украине гранты на 200 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Еврокомиссия намерена выделить Украине в 2017 году 200 млн евро в виде различных грантов. Об сегодня в Лондоне заявил заместитель председателя ЕК по финансовой стабильности и финансовых услуг Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина.

«В этом году Европейская комиссия примет решение относительно новых программ на сумму около 200 млн евро в грантах», – сказал Домбровскис во время конференции по вопросам реформ в Украине.

По его словам, Евросоюз ранее принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 3,4 млрд евро, из которых 2,8 млрд уже выделены.

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Также он отметил, что Украина демонстрирует значительные успехи в достижении макроэкономической стабильности.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года Евросоюз перевел Украине три транша на общую сумму 54 млн евро для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине.

В апреле 2017 года Евросоюз выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.


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