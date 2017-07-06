Трамп: США поддерживают пятую статью договора НАТО

США твердо поддерживают пятую статью договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону, заявил в четверг в Варшаве президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты показали не только делами, но и действиями, что твердо поддерживают пятую статью договора НАТО об общей обороне», - сказал он.

Президент США подчеркнул - благодаря его твердой позиции ряд стран-членов НАТО увеличили расходы на оборону, и их надо продолжать увеличивать.

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«Вы это знаете. Все это знают, Все это должны знать. Европа должна делать больше», - сказал он.

Трансатлантическая связь между США и Европой так же крепка, как и раньше, а во многих отношениях, может, даже крепче, добавил Трамп.

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