Трамп: США поддерживают пятую статью договора НАТО

Donalds Tramps
 

Donalds Tramps. Фото: REUTERS/Scanpix

США твердо поддерживают пятую статью договора НАТО, предусматривающую коллективную оборону, заявил в четверг в Варшаве президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты показали не только делами, но и действиями, что твердо поддерживают пятую статью договора НАТО об общей обороне», - сказал он.

Президент США подчеркнул - благодаря его твердой позиции ряд стран-членов НАТО увеличили расходы на оборону, и их надо продолжать увеличивать.

Реклама

«Вы это знаете. Все это знают, Все это должны знать. Европа должна делать больше», - сказал он.

Трансатлантическая связь между США и Европой так же крепка, как и раньше, а во многих отношениях, может, даже крепче, добавил Трамп.

Еще по этой теме
Тиллерсон озвучил детали встречи Путина и Трампа

Тиллерсон озвучил детали встречи Путина и Трампа

Трамп прибыл с визитом в Польшу: подписано соглашение о поставках Варшаве систем ПВО Patriot

Трамп прибыл с визитом в Польшу: подписано соглашение о поставках Варшаве систем ПВО Patriot

Трамп пообещал поддерживать безопасность и мир в Центральной и Восточной Европе

Трамп пообещал поддерживать безопасность и мир в Центральной и Восточной Европе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 64300 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Назван доступный супер-овощ для улучшения здоровья и внешности Wo&Men

Назван доступный супер-овощ для улучшения здоровья и внешности

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

ФОТО: Максакова пришла на встречу с министром в «голом» платье Showbiz

ФОТО: Максакова пришла на встречу с министром в «голом» платье

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом» Wo&Men

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 