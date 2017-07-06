Хакеры, запустившие Petya, сделали заявление

 

Фото: Vladimir Trefilov / Sputnik

Хакер или группа хакеров, стоящая за вирусом Petya, впервые с момента атаки начали действовать. Первыми их деятельность заметили в Motherboard, сообщает ain.ua.

Неизвестные опустошили биткоин-кошелек, где к этому времени набралось $10 000 (изначально вирус вымогал за расшифровку файлов по $300, но те, кто заплатили, ключей не получили). Сумма была переведена на другой кошелек. Спустя некоторое время эта же группа перевела мелкие суммы на кошельки сайтов Pastebin и DeepPaste — эти сайты часто используются хакерами для объявлений, поскольку тот же DeepPaste, к примеру, доступен только через Tor.

Затем неизвестный, выступающий от имени создателей вируса, запостил обращение ко всем пострадавшим, в котором вымогает за расшифровку файлов (но не загрузочных дисков) по 100 биткоинов. На момент написания по курсу 100 биткоинов стоили примерно $256 000.

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Издание отмечает, что

в сообщении не указан кошелек, но есть ссылка на чат в даркнете, где пользователи могут с хакером (или хакерами) связаться.

Издание связалось в чатруме с одним из якобы авторов Petya, и цитирует его слова, по которым сумма такая высокая, поскольку ключ подойдет для «расшифровки всех компьютеров». Затем журналисту Motherboard предложили расшифровать один файл в качестве теста. Издание передало хакерам один из зашифрованных файлов, но на момент написания новости ответа не получило.

Французский эксперт по инфобезопасности, глава Comae Technologies Мэтт Суиш считает, что хакеры просто «троллят журналистов». По его мнению, они просто хотят запутать общественность, убедив всех, что Petya — все же вирус-шифровальщик, а не вирус-вайпер (чья цель — уничтожить информацию). Сам эксперт уверен в обратном.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину.

Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов.

1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

5 июня Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры Украины понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов, вызванного кибератакой.

Эксперты антивирусной компании ESET заявили, что Petya A собирал уникальные коды предприятий (ЕГРПОУ), а также настройки прокси, логины и пароли зараженного приложения M.E.Doc.


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