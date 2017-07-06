Новые подробности в деле о «пьяном мальчике»

Роман Шимко, отец сбитого автомобилем Алеши Шимко, который получил известность в СМИ как «пьяный мальчик», признан потерпевшим в деле о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына алкоголя, и получил право знакомиться с материалами, сообщает ТАСС со ссылкой на Веронику Воронову, пресс-секретаря адвокатской коллегии Павла Астахова, представляющей интересы Шимко.

Дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Во время встречи адвокатов со следователем в Следственном комитете защитники ходатайствовали о признании Романа Шимко потерпевшим по делу, возбужденному по ст. 293 УК РФ (халатность). Ходатайство удовлетворено.

«Признание потерпевшим позволяет добиться расширения круга правомочий для нашего доверителя Романа Шимко», - рассказала адвокат Шимко Виктория Данильченко.

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В деле о халатности он был свидетелем, и его права были ограничены. Как объяснила Данильченко РБК,

потерпевший, в отличие от свидетеля, имеет право заявлять ходатайства, экспертов и знакомиться с материалами дела.

Отец мальчика ознакомлен с материалами дела, расследование которого завершено. Следователи установили, что судебные эксперты, которые проводили исследование крови мальчика в рамках дела о ДТП, допустили халатность.

Алкоголь мог попасть в тело в морге при бальзамировании

Недавно вступивший в дело адвокат Андрей Мишонов рассказал «Московскому комсомольцу», что попадание алкоголя в кровь могло произойти при бальзамировании тела.

В некоторых моргах экономят на сертифицированном растворе для этой процедуры. «Жидкость мешают непосредственно в бюро, используют для приготовления раствора этанол и формальдегид», - сказал Мишонов.

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«Во многих моргах для этой процедуры используется фабричная жидкость, на которую есть сертификаты, все документы, у бюро заключен договор с фирмой-производителем. Но в некоторых моргах в целях экономии патологоанатомы смешивают жидкость для бальзамирования сами. Добавляют туда в том числе спирт, формалин, ацетальдегид. Поэтому крайне важно провести экспертизу жидкости, которую использовали при бальзамировании тела Алеши», - объяснил адвокат.

Как рассказал Мишонов, проведенную заведующим Железнодорожным отделением бюро СМЭ Михаилом Клейменовым экспертизу (это исследование выявило в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя) он показал независимым судебным медикам и они выявили множество нестыковок в тех данных, которые выдал эксперт с 30-летним стажем.

«Например, в заключении Клейменова сказано, что у ребенка разорвана селезенка. Такое повреждение может образоваться только при очень сильном ударе. Так что есть основания полагать, что скорость, с которой двигалась сбившая мальчика машина, была в разы выше обозначенной в экспертизе», - рассказал адвокат.

В описании повреждений у ребенка сказано, что селезенку разорвало от сдавливающего воздействия. При этом печень, которая находится рядом, осталась цела, что при ударе машины маловероятно. Такие повреждения фиксируются обычно при локальном воздействии именно на селезенку, например, при ударе палки. Однако в этом случае обязательно должны были остаться внешние повреждения, а их у мальчика нет.

Сомнительным выглядит и утверждение эксперта о том, что мозг шестилетнего Алеши весил 1556 граммов. «Столько весит мозг взрослого мужчины, но никак не ребенка», - пояснил адвокат.

Основные замечания независимых экспертов касались именно состояния опьянение малыша. При вскрытии каких-либо признаков, которые обычно характерны для отравления этанолом, у погибшего не было выявлено,

хотя 2,7 промилле в крови 6-летнего мальчика должны вызвать кому.

«При отравлении алкоголем отекают стенки желчного пузыря. Но в экспертизе об этих изменениях ни слова. Кроме того, при интоксикации содержимое желудка и кишечника должно быть обесцвеченным», - объяснил адвокат. Таким образом, оснований полагать, что этанол попал в кровь мальчика уже после смерти мальчика, найдено достаточно.

Инцидент в Балашихе

По данным следствия, 23 апреля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила во дворе жилого дома шестилетнего мальчика, который скончался на месте от полученных травм. Однако уголовное дело по факту ДТП возбудили только 26 мая.

История получила широкий резонанс и привлекла внимание подмосковного главка СК, а затем и главы СК Александра Бастрыкина, после того как в июне в Сети были обнародованы данные экспертизы, выявившей в крови шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя.

Согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, Алисова на большой скорости сбила ребенка во дворе и протащила его под днищем авто более 10 метров. Также сообщалось, что в ходе доследственной проверки предпринимались попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики.

Масла в огонь подлили сведения о том, что сбившая ребенка женщина является женой осужденного члена местной банды, на счету которой множество тяжких преступлений - убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи, изнасилования.

Сама Алисова утверждает, что не видела ребенка, внезапно выскочившего из-за припаркованной машины.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщине, находившейся за рулем, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика.

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