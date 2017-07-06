Власти Евросоюза могут выписать еще один рекордный штраф компании Google

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В конце июня Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно результатам расследования, компания с 2008 года злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и давала преимущество своему сервису Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них.

Это не единственное расследование регулятора в отношении Google, и теперь компании грозит еще более солидный штраф по делу OC Android, передает Reuters со ссылкой на источники знакомые с ходом рассмотрения дела. Речь идет об обвинениях в злоупотреблении доминирующим положением Android на рынке OC, которые были предъявлены Google в апреле прошлого года на основании жалоб «Яндекса», американской компании Disconnect и португальского магазина приложений Apptoide.

Еврокомиссия обвиняет Google в том, что с 2011 года компания требует от производителей Android-устройств предустанавливать на них магазин приложений Google Play, браузер Google Chrome и поиск Google. Кроме того, партнерам компании запрещается устанавливать на устройства сторонние версии самой OC Android.

Реклама

По данным источников, решение о новом штрафе для Google может быть принято к концу текущего года. До этого момента планируется собрать специальную комиссию из нескольких официальных лиц, которые смогут свежим взглядом изучить выводы расследования и убедиться в твердости доказательств.

Эксперты полагают, что требование Еврокомиссии отказаться от привязки Google Play может привести к сокращению объемов использования владельцами мобильных устройств других сервисов компании.

Напомним, что ранее «Яндекс» подал аналогичную жалобу против Google в Федеральную антимонольную службу РФ. В итоге ведомство оштрафовало компанию на 438 млн рублей и выдало предписание устранить нарушения законодательства. Google не спешила выполнять требования ведомства и пыталась обжаловать их, но в итоге стороны обошлись без судебного разбирательства и заключили мировое соглашение.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 162000 EUR
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 800 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга Showbiz

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

ФОТО: Максакова пришла на встречу с министром в «голом» платье Showbiz

ФОТО: Максакова пришла на встречу с министром в «голом» платье

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 