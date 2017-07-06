Власти Евросоюза могут выписать еще один рекордный штраф компании Google

В конце июня Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно результатам расследования, компания с 2008 года злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и давала преимущество своему сервису Google Shopping, который позволяет искать товары онлайн и сравнивать цены на них.

Это не единственное расследование регулятора в отношении Google, и теперь компании грозит еще более солидный штраф по делу OC Android, передает Reuters со ссылкой на источники знакомые с ходом рассмотрения дела. Речь идет об обвинениях в злоупотреблении доминирующим положением Android на рынке OC, которые были предъявлены Google в апреле прошлого года на основании жалоб «Яндекса», американской компании Disconnect и португальского магазина приложений Apptoide.

Еврокомиссия обвиняет Google в том, что с 2011 года компания требует от производителей Android-устройств предустанавливать на них магазин приложений Google Play, браузер Google Chrome и поиск Google. Кроме того, партнерам компании запрещается устанавливать на устройства сторонние версии самой OC Android.

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По данным источников, решение о новом штрафе для Google может быть принято к концу текущего года. До этого момента планируется собрать специальную комиссию из нескольких официальных лиц, которые смогут свежим взглядом изучить выводы расследования и убедиться в твердости доказательств.

Эксперты полагают, что требование Еврокомиссии отказаться от привязки Google Play может привести к сокращению объемов использования владельцами мобильных устройств других сервисов компании.

Напомним, что ранее «Яндекс» подал аналогичную жалобу против Google в Федеральную антимонольную службу РФ. В итоге ведомство оштрафовало компанию на 438 млн рублей и выдало предписание устранить нарушения законодательства. Google не спешила выполнять требования ведомства и пыталась обжаловать их, но в итоге стороны обошлись без судебного разбирательства и заключили мировое соглашение.