ООН: Продукты в мире дорожают второй месяц подряд

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Среднее значение индекса продовольственных цен в мире в июне этого года, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), вырос на 1,4% по сравнению с маем и на 7% по сравнению с июнем прошлого года. Таким образом, рост мировых цен на продовольствие продолжается уже второй месяц подряд, сообщает пресс-служба организации.

Рост был связан с заметным увеличением цен на молочную продукцию, зерновые и мясо, в то время как цены на сахар и растительные масла упали.

Так, среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 8,3%, приближаясь к максимальному уровню за три последних года. Значение индекса цен на зерновые выросло на 4,2% по сравнению с маем и является наивысшим показателем за последний год. Среднее значение индекса цен на мясо выросло на 1,8%, его рост продолжается уже шестой месяц подряд.

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В то же время среднее значение индекса цен на сахар на 13,4% ниже уровня мая, что стало минимумом за 16 месяцев. А значение индекса цен на растительные масла снизилось на 3,9% из-за падения цен на пальмовое и соевое масла.

Индекс продовольственных цен FAO – показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в глобальном экспорте.

Напомним, в Украине в мае 2017 года цены на продукты питания выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем.


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