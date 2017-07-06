Найдено видео 1944 года с японскими секс-рабынями

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети была обнародована архивная кинопленка, на которой сняты секс-рабыни 1944 года, удерживаемые японцами в военных борделях, «станциях утешения», передает The Mirror.

Известно, что первая такая станция была открыта в 1932 году в Шанхае. А спустя десять лет их количество выросло до четырехсот. В целом в этих заведениях удерживали около 300 тысяч женщин, многие из которых были несовершеннолетними.

Лишь четверть этих женщин смогла выжить.

Большинство погибло либо от ужасных условий жизни, либо от многократных ежедневных изнасилований. При этом большое количество женщин совершали самоубийство.

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Целью создания этих борделей было снижение количества изнасилований японскими солдатами женщин на оккупированных территориях и уменьшение количества венерических заболеваний. Однако ни та, ни другая цели таким образом не были достигнуты.

Данную архивную запись обнародовала группа исследователей из Южной Кореи.

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