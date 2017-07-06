Меркель отказалась быть посредником между Трампом и Путиным на саммите G20

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель, которой в пятницу, 7 июля, предстоит председательствовать на саммите G20 в Гамбурге, заявила, что не собирается выполнять роль посредника на первой личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, передает агентство Reuters.

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Прибыв на место проведения саммита, Меркель, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнула, что она не видит себя в роли посредника между главами России и США. Она отметила, что у Берлина есть своя четкая позиция, в том числе и по ситуации на Украине.

«В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе. Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат», - заявила немецкий канцлер.

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При этом Меркель отметила, что на полях саммита «большой двадцатки» она будет отстаивать интересы Германии и Европейского союза. Вместе с тем, как добавила канцлер, ее роль как принимающей стороны и председателя саммита заключается в поиске компромиссов.

Американская пресса отмечает, что итоги встречи Трампа и Путина могут иметь значительные последствия для всего мира. При этом многие вопросы, касающиеся мероприятия, остаются загадкой. Повестки дня до сих пор нет. Также не ясно, кто именно будет присутствовать на встрече, кроме самих лидеров. Такая неопределенность провоцирует появление различных тревожных слухов и вынуждает наблюдателей ждать неприятностей.

Сам Путин в преддверии саммита G20 написал статью в немецкую газету Handelsblatt, где заявил о важности взаимодействия в рамках «большой двадцатки», неприятии санкций и протекционизма, а также рассказал об опасностях вседозволенности в интернете.

В Кремле, в свою очередь, ранее заявили, что стороны только присматриваются друг к другу, знакомятся. Впрочем, в Москве надеются, что удастся установить рабочий диалог.

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