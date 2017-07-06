В Ватикане жандармы прервали гомосексуальную оргию с кокаином у секретаря кардинала

Жандармерия Ватикана в квартире 49-летнего Луиджи Капоцци, секретаря итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, прервала гей-оргию, участники которой употребляли наркотики, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Рейд был проведен из-за жалоб кардиналов, живущих в здании дворца, где находится квартира. Они утверждали, что по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди, пользующихся тем, что перед зданием нет ни жандармов, ни гвардейцев, как в других местах города.

«Когда ватиканская жандармерия вошла в дом монсеньора Капоцци во дворце бывшей инквизиции, то столкнулась с шокирующей картиной, которая подтвердила слухи и жалобы соседей - кардиналов, которые живут в том же здании», - пишет итальянская газета.

Реклама

LifeSiteNews уточняет, что речь шла о кокаине. Как пишет сайт, Капоцци благодаря использованию автомобиля BMW с номерными знаками Святого Престола избегал обысков и досмотров со стороны полиции. Эта привилегия, которой пользуются высокопоставленные прелаты, позволила ему перевозить кокаин для частых гомосексуальных оргий.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Vaticano, festino gay con droga per il segretario del cardinale Coccopalmerio. Nuova grana per papa Francesco

По данным The Times, описываемые события относятся к прошлому месяцу, то есть к июню, итальянские СМИ узнали об этом только на прошлой неделе. Квартира, в которой был гей-оргия, принадлежит Конгрегации доктрины веры - отдела Ватикана, который расследует случаи сексуального насилия среди клириков.

Начальник Капоцци Коккопальмерио является главой Папского совета по законодательным текстам и главным советником Папы. Считается, что кардинал рекомендовал своего помощника в епископы, но из-за оргии и наркотиков этим планам, видимо, не суждено сбыться.

После скандала Капоцци был госпитализирован в реабилитационный центр Пия XI, где прошел курс лечения от передозировки наркотиками, затем его отправили в монастырь. Сейчас он вновь госпитализирован, но в другое лечебное учреждение - в больницу Джемелли в Риме. Капоцци родился в Салерно 23 июля 1967 года и был рукоположен в сан священника в Амальфи 19 декабря 1992 года в епархии Палестрины в Лацио. Он выполняет обязанности секретаря кардинала в Папском совете по законодательным текстам. 7 мая 2007 года был назначен капелланом Его Святейшества, что принесло ему титул монсеньора. На своей странице LinkedIn Капоцци именует себя «экспертом по каноническому праву и догматическому богословию».

Кардиналу тут же припомнили его интервью 2014 года Rossoporpora, в котором Коккопальмерио отмечал, что гомосексуальные отношения с точки зрения церкви «незаконны», но если речь идет о любви, в них присутствует положительный аспект: «Если я встречаю гомосексуальную пару, я сразу же сообщаю им, что их отношения незаконны: так гласит доктрина, которую я подтверждаю с абсолютной определенностью». В то же время, если два человека любят друг друга, «хотя отношения незаконны, в них есть позитивные моменты». «Вместо того, чтобы закрывать глаза на такие позитивные факты, я их подчеркиваю. Нужно объективно признавать позитивность определенных отношений, даже если они и незаконны», - сказал кардинал.

В том же интервью он раскритиковал тех, кто боится, что «ценность позитивных элементов» гомосексуальных отношений «подорвет» церковную доктрину брака и сексуальности.

В 2013 году газета La Repubblica писала, что в 2008 году Ватикан на льготных условиях купил дом в Риме за 23 миллиона долларов рядом с самой известной гей-сауной Италии Europa Multiclub. Недалеко от гей-сауны жил кардинал Иван Диас.

Одновременно развивается сексуальный скандал с кардиналом Джорджем Пеллом, старшим должностным лицом в католической церкви Австралии и третьим человеком в Ватикане. Он подозревается в многочисленных сексуальных преступлениях. Кардинал должен предстать перед судом 18 июля.

Королевская комиссия, расследующая сексуальные преступления священнослужителя, была создана в 2012 году тогдашним премьер-министром Джулией Гиллард. В декабре нынешнего года она должна представить свой окончательный отчет.

Еще по этой теме