В Ватикане жандармы прервали гомосексуальную оргию с кокаином у секретаря кардинала

 

Фото: AP/Scanpix

Жандармерия Ватикана в квартире 49-летнего Луиджи Капоцци, секретаря итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, прервала гей-оргию, участники которой употребляли наркотики, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Еще по этой теме

Рейд был проведен из-за жалоб кардиналов, живущих в здании дворца, где находится квартира. Они утверждали, что по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди, пользующихся тем, что перед зданием нет ни жандармов, ни гвардейцев, как в других местах города.

«Когда ватиканская жандармерия вошла в дом монсеньора Капоцци во дворце бывшей инквизиции, то столкнулась с шокирующей картиной, которая подтвердила слухи и жалобы соседей - кардиналов, которые живут в том же здании», - пишет итальянская газета.

Реклама

LifeSiteNews уточняет, что речь шла о кокаине. Как пишет сайт, Капоцци благодаря использованию автомобиля BMW с номерными знаками Святого Престола избегал обысков и досмотров со стороны полиции. Эта привилегия, которой пользуются высокопоставленные прелаты, позволила ему перевозить кокаин для частых гомосексуальных оргий.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Vaticano, festino gay con droga per il segretario del cardinale Coccopalmerio. Nuova grana per papa Francesco

По данным The Times, описываемые события относятся к прошлому месяцу, то есть к июню, итальянские СМИ узнали об этом только на прошлой неделе. Квартира, в которой был гей-оргия, принадлежит Конгрегации доктрины веры - отдела Ватикана, который расследует случаи сексуального насилия среди клириков.

Начальник Капоцци Коккопальмерио является главой Папского совета по законодательным текстам и главным советником Папы. Считается, что кардинал рекомендовал своего помощника в епископы, но из-за оргии и наркотиков этим планам, видимо, не суждено сбыться.

После скандала Капоцци был госпитализирован в реабилитационный центр Пия XI, где прошел курс лечения от передозировки наркотиками, затем его отправили в монастырь. Сейчас он вновь госпитализирован, но в другое лечебное учреждение - в больницу Джемелли в Риме. Капоцци родился в Салерно 23 июля 1967 года и был рукоположен в сан священника в Амальфи 19 декабря 1992 года в епархии Палестрины в Лацио. Он выполняет обязанности секретаря кардинала в Папском совете по законодательным текстам. 7 мая 2007 года был назначен капелланом Его Святейшества, что принесло ему титул монсеньора. На своей странице LinkedIn Капоцци именует себя «экспертом по каноническому праву и догматическому богословию».

Кардиналу тут же припомнили его интервью 2014 года Rossoporpora, в котором Коккопальмерио отмечал, что гомосексуальные отношения с точки зрения церкви «незаконны», но если речь идет о любви, в них присутствует положительный аспект: «Если я встречаю гомосексуальную пару, я сразу же сообщаю им, что их отношения незаконны: так гласит доктрина, которую я подтверждаю с абсолютной определенностью». В то же время, если два человека любят друг друга, «хотя отношения незаконны, в них есть позитивные моменты». «Вместо того, чтобы закрывать глаза на такие позитивные факты, я их подчеркиваю. Нужно объективно признавать позитивность определенных отношений, даже если они и незаконны», - сказал кардинал.

В том же интервью он раскритиковал тех, кто боится, что «ценность позитивных элементов» гомосексуальных отношений «подорвет» церковную доктрину брака и сексуальности.

В 2013 году газета La Repubblica писала, что в 2008 году Ватикан на льготных условиях купил дом в Риме за 23 миллиона долларов рядом с самой известной гей-сауной Италии Europa Multiclub. Недалеко от гей-сауны жил кардинал Иван Диас.

Одновременно развивается сексуальный скандал с кардиналом Джорджем Пеллом, старшим должностным лицом в католической церкви Австралии и третьим человеком в Ватикане. Он подозревается в многочисленных сексуальных преступлениях. Кардинал должен предстать перед судом 18 июля.

Королевская комиссия, расследующая сексуальные преступления священнослужителя, была создана в 2012 году тогдашним премьер-министром Джулией Гиллард. В декабре нынешнего года она должна представить свой окончательный отчет.

Еще по этой теме
Ватикан: Легализация однополых браков - это поражение человечества

Ватикан: Легализация однополых браков - это поражение человечества

Бывший посол Ватикана пошел под суд за домогательства к детям

Бывший посол Ватикана пошел под суд за домогательства к детям

Ватикан отказал транссексуалам в праве быть крестными родителями

Ватикан отказал транссексуалам в праве быть крестными родителями


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться Wo&Men

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом» Wo&Men

Американца за троллинг дочери назвали «лучшим отцом»

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга Showbiz

Любимец женщин Юрис Жагарс решился лечь под нож хирурга

Молодая жена Краско выдвинула ему жесткий ультиматум Showbiz

Молодая жена Краско выдвинула ему жесткий ультиматум

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Ватикан

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 