«Открытая Россия» призвала Трампа не очаровываться Путиным

Михаил Ходорковский
 

Михаил Ходорковский. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Любые попытки Запада наладить отношения с Кремлем обречены на провал, считает оппозиционное движение «Открытая Россия». Дни Путина у власти сочтены, заверяют его лидеры в пресс-релизе, приуроченном к саммиту G20.

Оппозиционное движение «Открытая Россия» призвала президента США Дональда Трампа не очаровываться президентом России Владимиром Путиным и учитывать, что дни Путина у власти сочтены.

«Несмотря на рейтинг в 84 процента, за последние месяцы сотни тысяч россиян, в основном молодежь, вышли на улицы по всей России, чтобы сказать: «Хватит!» повальной коррупции и беззаконию в системе, выстроенной при Путине. По мнению экспертов, протестная активность будет лишь усиливаться по мере приближения России к следующим президентским выборам в марте 2018 года», - говорится в распространенном в четверг, 6 июля, пресс-релизе «Открытой России», который приурочен к открывающемуся в Гамбурге 7 июля саммиту стран «большой двадцатки».

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Авторы документа предупреждают, что нормализовать отношения с путинской Россией будет сложно, если учесть, что «нынешний российский правитель уже 17 лет осуществляет репрессии в России, недавно провел разорительные военные авантюры на мировой арене и прибегает в резкой антиамериканской риторике».

«Сегодня следует приветствовать любую попытку нормализовать отношения с Россией через Кремль, но все они, тем не менее, обречены на провал. Последние несколько месяцев ясно показали, что российские граждане больше не хотят терпеть Путина и олицетворяемую им систему беззакония и несправедливости. Для такой системы Америка может лишь служить «удобным врагом«. У Путина нет легитимности для долгосрочных соглашений. Я уверен, что такой опытный переговорщик, как президент США Дональд Трамп, быстро поймет это и не позволит, чтобы им манипулировал такой клан лживых клептократов», - заявил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский.

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