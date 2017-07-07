Welcome to Hell: в Гамбурге погромы перед началом саммита

 

Фото: AP/Scanpix

Принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков. О числе задержанных и пострадавших при столкновениях дебоширов данных на момент написания заметки нет.

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Онлайн-трансляцию о происходящем в Гамбурге вела русская служба DW.

В сообщениях активистов в соцсетях, собранных под хэштегом #NoG20 говорится, что столкновениям предшествовали попытки провести марш протеста, натолкнувшийся на противодействие полиции.

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Обозреватель CBS Марк Кноллер указывает, что многие протестующие оделись в черные худи, стараясь закрыть лица, а протесты с самого начала не выглядели такими уж мирными.

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DW сообщает, что почти сразу после начала акции протеста «Welcome to Hell» («Добро пожаловать в ад»), приуроченной к началу саммита стран «большой двадцатки», вспыхнули беспорядки. Полиция остановила шествие, чтобы изолировать около 1000 радикалов в масках, находившихся в толпе демонстрантов. Это резко обострило ситуацию. Радикально настроенные демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ.

Столкновения происходили в квартале Санкт-Паули и соседнем Шанценфиртель. Там большое число людей в масках громили магазины и автомобили.

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На некоторых улицах на проезжей части были разбросаны дорожные шипы. Полиция предполагает, что тем самым радикально настроенные протестующие хотели вывести из строя автомобили правоохранителей.

Около часа ночи DW сообщает, что отдельные группы хулиганов продолжают нарушать общественный порядок на улицах города, но в целом полиция отмечает постепенную нормализацию обстановки.

По данным к этому часу, в ходе столкновений с протестующими накануне саммита «большой двадцатки» в Гамбурге пострадали 74 полицейских. трое из них были доставлены в больницы. Известно, что один полицейский получил повреждение глаза в результате взорвавшейся поблизости петарды.

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