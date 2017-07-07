СМИ узнали о согласии США оставить Асада во главе Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый план по Сирии. Об этом сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.

План предусматривает, что Белый дом соглашается на то, чтобы Башар Асад оставался президентом Сирии. Также в нем говорится о согласии на создание «зон безопасности» в Сирии и патрулирование сирийских территорий российскими военными.

Ключевая цель новой стратегии — окончательно уничтожить «Исламское государство» и не дать ей вернуть территории. Источники рассказали, что США, однако, не планируют передавать отбитые у ИГ позиции сирийским властям и не будут размещать там своих военных, а намерены передать контроль на ними поддерживаемой оппозиции.

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Подчеркивается, что это план, вероятно, будет представлен на встрече российской и американской сторон на саммите G20, в которой будут участвовать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон и Лавров встретятся перед беседой двух президентов.

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