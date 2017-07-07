Пассажир летевшего из США в КНР рейса Delta попытался проникнуть в кабину пилота, ранив троих

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Пассажир рейса авиакомпании Delta Аir Lines в четверг во время полета из американского Сиэтла (штат Вашингтон) в столицу Китая Пекин попытался проникнуть в кабину пилота. При этом ранения получили три человека - два пассажира и член экипажа. Об этом сообщает телеканал CNN.