Der Spiegel: Неужели Дональд Трамп страдает от слабоумия?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Нейролингвисты сравнили для журнала STAT многочисленные интервью Дональда Трампа и диагностировали существенную утрату речевых способностей, что может свидетельствовать о серьезной болезни, пишет Ян Фляйшхауэр на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

В частности, ученые проанализировали интервью Трампа за последние 30 лет и выяснили, что «его язык радикально изменился: если в 1990-е годы он использовал довольно богатый вокабуляр и сложные конструкции, которые всегда приводили к какому-то выводу, а также редко терял нить разговора, то сейчас речь Трампа похожа на высказывания 10-летнего ребенка. Он постоянно повторяется, набор используемых слов заметно сократился, а синтаксис не следует четким правилам

. Более того, Трамп часто перепрыгивает с одной мысли на другую, и нельзя понять, что он хочет донести», говорится в статье.

К примеру, типичное предложение Трампа в переводе выглядит следующим образом: «Между мной и моей кампанией (политической. - Прим. ред.) точно нет сговора. Но я в любом случае могу говорить за себя. А русские. Нет».

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Ученые уверены, продолжает автор, что «утрата речевых способностей говорит о снижении мозговых способностей. В самом худшем случае речь может идти о дегенеративной болезни головного мозга».

Изменения проявляются практически по всех выступлениях Трампа, в которых ему приходится говориться от себя. Кроме того, его движения выглядят заученными:

«Каждый раз, когда он подходит к трибуне, он напоминает заводную куклу, а не человека, который мог в любой момент стать профессиональным игроком в гольф, как любит рассказывать Трамп».

Фляйшхауэр приводит примеры «странного» поведения Трампа. Так, пару недель назад, во время пресс-конференции после встречи с президентом Румынии, Трампу пришлось отвечать на вопрос журналистки о визовых послаблениях для румын. Трамп ответил, что «они не говорили об этом», но затем гость поправил его, заметив, что об этом спрашивал. Также Трамп «постоянно пишет в Twitter бессмыслицы, которые не может объяснить даже его пресс-служба», говорится в статье.



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