В подвале детского сада под Калининградом нашли склад боеприпасов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В подвале ремонтируемого детского сада в поселке Янтарный Калининградской области 6 июля найден склад боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии, на территории детсада были найдены «два 23-х миллиметровых выстрела к зенитному орудию, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7,92 миллиметров для винтовки «Маузер» германского производства».

Об обнаружении склада сообщил в фейсбуке глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский. Информации о том, откуда в подвале детского сада могли взяться боеприпасы, пока нет.

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