Снимавшие встречу журналисты также сообщили, что лидеры сидели за одним столом.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречу с Путиным.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 July 2017