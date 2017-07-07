СМИ узнали об отставке генерала, отвечавшего за ядерный арсенал РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Накануне президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенанта Юрия Сыча.

Отставка состоялась по просьбе генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен его заместитель — генерал-майор Игорь Колесников. Он может стать начальником главка на постоянной основе. При этом 12-й главк отвечает в Минобороны за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов, выяснил «Коммерсантъ».

Сам генерал Сыч подтвердил, что он покинет пост по состоянию здоровья, однако заверил: «Несколько месяцев еще отработаю».

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Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны.

За несколько месяцев до назначения Юрия Сыча главк оказался в центре скандала: президент Дмитрий Медведев освободил от должности командира в/ч 39995 (Иркутская область) Виктора Гайдукова. Он стал первым из российских военных и госслужащих, кто был уволен главой государства за недостоверные сведения в декларации о доходах. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. По версии следствия, на территории вверенной ему войсковой части военные объекты строились в том числе и компанией, учрежденной его супругой.


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