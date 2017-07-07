СМИ сообщили о нападении на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин

Участники массовых протестов в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, атаковали сотрудников охраны отеля Park Hyatt, где остановились президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, пишет Newsru.com со ссылкой на немецкое издание Bild со ссылкой на полицию.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что российской стороне не известно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ на время участия в саммите G20, сообщает РИА «Новости».

«Впервые об этом слышим», - цитирует Пескова ТАСС. Сам Путин в это время находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит «двадцатки», передает агентство.

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В полиции Гамбурга также не подтверждают сообщения СМИ о попытках протестующих атаковать отель, где разместилась российская делегация во главе с Путиным, передает РИА «Новости».

Меланью Трамп блокировали в гостевом домике

В то же время демонстранты, протестующие против этого саммита, блокировали гостевой дом сената Гамбурга, где остановилась семья президента США Дональда Трампа. Из-за этого супруга американского лидера Меланья Трамп не смогла присоединиться к программе мероприятий с участием жен глав государств, участвующих в G20, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

«Мы еще не получили от полиции разрешение покинуть резиденцию», - сообщила представитель Меланьи Трамп.

Как уже сообщал Русский TVNET, принимающий саммит G20 немецкий Гамбург в ночь на пятницу превратился в арену противостояния между радикально настроенными антиглобалистами и полицией. Бунтари поджигали мусор и автомобили, громили витрины магазинов, кидали в полицейских пиротехнику. Полиция отвечала водометами и дубинками. Известно, что пострадали более 70 силовиков. О числе задержанных и пострадавших при столкновениях дебоширов данных на момент написания заметки нет.























































Aizvērt В протестах в Гамбурге ранены десятки полицейских AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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