Протестующие против G20 не выпустили Меланью Трамп

Первая леди США Мелания Трамп не смогла принять участие во встрече супругов лидеров Большой двадцатки, поскольку протестующие заблокировали выезд, передает Focus.

Участники митинга против саммита G20 заблокировали выезд из гостевого дома сената Гамбурга, где остановилась Мелания Трамп.

«Мы не получали от полиции разрешения покинуть гостевой дом»,

- сообщила журналистам агент первой леди США.

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Отметим, что в гостевом доме сената Гамбурга чете Трампов пришлось поселиться из-за того, что Белый дом слишком поздно озаботились вопросом размещения и в результате ни в одном из лучших отелей города не осталось мест.

Протесты в Гамбурге проходят со вчерашнего дня. Демонстранты поджигают машины и кидают в полицию бутылки. Правоохранителям приходится применять водометы и слезоточивый газ.























































Aizvērt В протестах в Гамбурге ранены десятки полицейских AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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